В центре Тюмени перекрыли дороги из-за аварии

Днем 16 ноября в Тюмени было введено временное ограничение на движение личного автомобильного транспорта по улице Ленина на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Профсоюзной в центре города, передает портал nashgorod.ru. На такую меру власти были вынуждены пойти из-за коммунальной аварии, произошедшей вечером 15 ноября. Тогда в районе дома №76 на улице Ленина произошла утечка на водопроводе. Помимо затопленной проезжей части от водоснабжения оказались отрезаны несколько домов.
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