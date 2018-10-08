На юге Волгограда столкнулись сразу шесть машин

Утром 8 октября на юге Волгограда произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей, передает портал novostivolgograda.ru. Сообщается, что водитель одной из машин хотел обогнать нерасторопное такси, однако задел его. После этого из-за несоблюдения дистанции с ним по цепочки столкнулись еще четыре автомобиля. Из-за аварии на месте образовалась большая пробка. В столкновении никто не пострадал.
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