В Башкирии в лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки погиб человек

Днем 30 октября на седьмом километре трассы Юлдыбаево – Акъяр – Сара в Зилаирском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись LADA Granta и микроавтобус "Газель", передает портал ToDay News Ufa. "Газель" выехала на встречную полосу в зоне действия запрещающего обгон знака.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.