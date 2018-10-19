В центре Москвы перекроют две улицы ради съемок фильма

На улице Хамовнический Вал у дома №5 на Новолужнецком проезде в районе Хамовники в центре Москвы с 00:00 до 11:00 22 октября будет ограничено движение на двух крайних полосах. С 10:00 до 15:00 движение транспорта по крайней правой полосе будет перекрыто в районе дома №40, строение 2 на улице Хамовнический Вал.

С 14:00 до 19:30 проезд по крайней левой полосе будет перекрыт по Лужнецкой набережной в районе дома №15А на Новолужнецком проезде. Ограничения вводятся в связи со съемками фильма, передает сетевое издание m24.ru.

