В Петербурге пьяный водитель сбил трех пешеходов из мести

Следственный комитет передал в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летнего жителя Санкт-Петербурга. Сообщается, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с группой молодых людей. Чтобы отомстить им, он сел за руль своего автомобиля BMW 520 и сбил оппонентов, передает телеканал "360". В результате один человек погиб, двое пострадали.