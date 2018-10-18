Большой, белый, комфортный: тест-драйв Volkswagen Caravella

С 2014 года в России резко сократилось число продаваемых моделей и даже марок многих мировых производителей автомобилей, и это еще сильнее уменьшило выбор покупателей такого класса как компактвэны и минивэны. С ними в нашей стране всегда было не очень хорошо, так как спрос на них не велик, большинство россиян скорее купят внедорожник, кроссовер или паркетник. Но есть та, не большая, категория людей, которые любят автомобили этого сегмента и с удовольствием передвигаются на них.



Одним из самых популярных в нашей стране минивэнов, и первое что приходит на ум после "Газели", это Volkswagen, со своими знаменитыми Transporter, Caravella и Multivan. Первый это настоящий комтранс, идеальный для перевозок грузов, второй – комфортный пассажирский вариант, но без особых изысков, а Multivan настоящий бизнес класс.



Но нас интересует вариант максимально доступный и комфортный для перевозки большой семьи, поэтому разговор мы будем вести о Volkswagen Caravella. Построенный на базе Transporter, микроавтобус выпускается с короткой и длинной базой более чем с 30 модификациями салона, двумя бензиновыми моторами в 140 и 204 л. с., а также с тремя версиями двухлитрового дизельного двигателя – 104, 140 и 180 л. с.

Нас досталась длинная база с дизельным мотором. Первое, что понимаешь, оказавшись за рулем, что он бесконечный, но на практике оказывается все не так сложно. Благодаря системам парковки и камере заднего вида, задача сильно упрощается, остается только найти место, куда можно разместить этого гиганта для парковки. Салон, с одной стороны, довольно прост, никаких изысков, но довольно удобные кресла с двумя подлокотниками, располагающими к дальним поездкам, система мультимедиа, разбавляют аскетизм и отсутствие ковриком на полу (весь пол застелен единым резиновым покрытием).

Второй и третий ряд сидений особым комфортом не отличаются, тут даже подстаканников и столиком для пассажиров нет, но это и не бизнес класс, хотя подстаканники не помешали бы. В длинной версии, помимо трех рядов, еще есть и огромный багажник, на столько огромный, что детская коляска входит туда в собранном виде и создается ощущение, что рядом можно поставить еще одну.

Под капотом размещен дизельный двигатель, работающий в паре в 8-ми ступенчатой DSG, характерное "журчание" выдает его при небольшом нажатии на газ. В целом мотор довольно резвый и автомобилю такого размера без труда удается "прыгнуть" со светофора, но не далеко. На трассе крейсерская скорость, не больше 110, дальше стрелка тахометра переваливается за 2000 оборотов и расход становится не прилично большим.

Сильно удивляет работа подвески, к ней, практически невозможно придраться, единственное, что напоминает о себе это высокий центр тяжести, не позволяющий на большой скорости войти в поворот. В остальном рулежка практически не отличается от добротного седана.

Стоимость Caravella стартует от 2,3 млн. рублей, и опциональными пакетами моет подобраться и до 3 млн. Но на российском рынке конкурентов у нее крайне мало, в этом классе это может быть Hyundai H1 или Сitroen Spacetourer.