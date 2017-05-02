ГИБДД раскрыла аферу по получению "красивых" номеров

Сотрудники ГИБДД и МВД хотят на законодательном уровне запретить получать "красивые" автомобильные номера для последующей перепродажи. Работники ведомств обнаружили на портале госуслуг лазейку, которая позволила аферистам выстроить мошенническую схему.

По данным ГИБДД, в столице работает около 30 посредников, перепродающих "красивые" регистрационные знаки. Примечательно, что подобный товар пользуется спросом, поэтому стоимость переоформления автомобильного номера иногда достигает миллиона рублей, передает Life.ru.

Мошенники получают новые "красивые" регистрационные знаки с помощью портала госуслуг. Стражи порядка установили, что аферисты в день розыгрыша "первой сотни" публикуют фиктивные заявки на участие в лотерее, тем самым повышая шансы на выигрыш.

Согласно статистике ГИБДД, на портале ежедневно оформляется более 60 тысяч автомобилей, из которых около четырех тысяч регистрируются посредниками. Таким образом, примерно 7% заявок, то есть каждое 15-е прошение о присвоении госномера, – фиктивное.

Сотрудники МВД и ГИБДД планируют закрыть аферистам доступ к розыгрышу на законодательном уровне. С информацией о мошеннической схеме уже ознакомился глава Министерства внутренних дел.

Напомним, госномер "ННН 777 77" в 2014 году выставили на продажу за десять миллионов рублей. Регистрационные знаки серии "АМР77" в столице можно приобрести за два миллиона рублей, а "зеркальные" номера – за 150 тысяч рублей.