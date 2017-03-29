Infiniti привез в Россию Mercedes. Тест-Драйв Infiniti Q30

Конкурент Audi A3 и BMW 1, стильный и комфортный хетчбек – именно так позиционирует Infniti свою новую модель.

В основу Q30 положена мерседесовская модульная платформа MFA, но, в отличие от своего немецкого конкурента, японцы использовали для своего проекта не тряский и шумный A-класс, а более комфортабельный Mercedes GLA.

По габаритам автомобиль попадает в С-категорию с длиной 4425 мм и шириной 1805 мм. Что действительно удивляет, так это величина клиренса – 172 мм выглядят довольно солидными для компактного хэтчбека.



На мировом рынке Q30 представлен четырьмя двигателями – два бензиновых и два дизельных. Однако в Россию японцы привезли лишь две модификации, и обе – бензиновые.

1,6 -литровая турбированная с переднем приводом, 149 сильная и полноприводная с 2-литровым 211 сильный турбированным мотором. Довольно странным выглядит решение Infiniti не поставлять на российский рынок дизельную версию Q30, хотя нашего покупателя 2,2-литровый вариант со 170 л.с., несомненно, мог бы заинтересовать.

Наводя внешнюю и внутреннюю красоту, Infiniti несколько перестарался. Практически вся фурнитура – мерседесовская, за исключением тачскрина мультимедийной системы и блока управления "музыкой". К материалам не придерешься, а вот архитектура – на любителя. В доставшейся нам версии приборная панель, отделанная алькантарой, смотрелась несколько странно в сочетании с кожей и пластиком.

Стандартная комплектация вовсе вызывает много вопросов – обогревов руля и заднего сидения у японца за 2 млн попросту нет. Нет и системы кругового обзора – она появляется лишь в более дорогой комплектации. Электропривод водительского кресла и система кругового обзора позиционируются как доп. оборудование (или становятся доступны при покупке более дорогой комплектации). Система бесключевого доступа открывает лишь передние двери, а функции бесключевого запуска двигателя в Q30 и вовсе нет. 7-дюймовый тачскрин также проигрывает конкурентам.

Потолок в Q30 низковат, а на заднем диване с комфортом разместятся двое, но места для ног, если садишься сам за собой, достаточно. По объему багажника (368 л) Q30 вполне сопоставим с конкурентами – Audi A3 и BMW 1-Series. Объемная ниша в подполье занята сабвуфером и инструментом.

Если охарактеризовать ходовые качества Q30 двумя короткими тезисами, это будут "потрясающая плавность хода" и "тишина". Восхищает и набор скорости: при нажатии на педаль газа "финик" разгоняется до сотни всего лишь за 7,3 секунд. Не придерешься и к звукоизоляции – на скорости слышен лишь рев двигателя и ничего лишнего.





Зимнюю дорогу, даже несмотря на полный привод, Infiniti держит плохо – при поворотах и резкой подгазовке машину "несет", про езду по снегу и говорить нечего. Все-таки для московской зимы спортивный хетчбек явно не самый лучший вариант.

Не совсем понятно, на какого покупателя рассчитывал Infiniti. Есть ощущение, что японцы несколько переоценили стоимость своего бренда – "Особая серия" Mercedes GLA (бензин, 1,6 л, 150 л.с.) на базе которого и был создан Q30, обойдется покупателю на 200 тыс. дешевле – в 2 млн руб. А за 3 млн можно взять спортивный GLA с AMG-пакетом. Примерно в эту же сумму обойдется максимальная версия Q30. Нетрудно догадаться, что предпочтет купить взыскательный российский автомобилист.







Конкуренты

Volvo V40 Cross Country

Цена – от 1 469 000 рублей

Минимальная комплектация предполагает автомобиль мощностью 152 л.с. с автоматической, 6-ступенчатой коробкой "автомат". При этом уже в минимальной комплектации Volvo предлагает полный набор опций безопасности: систему помощи при экстренном торможении, подушки безопасности, интеллектуальную информационную систему водителя IDIS.

BMW 1 серии

Цена – от 1 490 000 рублей

За эти деньги BMW предлагает 1-8 литровый двигатель со 136 л.с. и механической коробкой передач. Автомат обойдется почти на 200 тыс. дороже. Минимальная комплектация представлена тканевым салоном и 1-зонным климат-контролем. Также в минимальной комплектации отсутствуют система Buetooth и USB-выходы.

Mercedes GLA

Цена – от 2 170 000 рублей

"Особая серия" GLA поставляется с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. За систему мониторинга "слепых" зон, Bluetooth и систему помощи при парковке уже придется доплатить. В базовую версию также не входят электропривод зеркал, не говоря уж об электроприводе водительского сидения.

Audi A3 SportBack

Цена – от 1 629 000 рублей

Минимальная комплектация хетчбека A3 предполагает 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. с 6-ступенчатой механической коробкой. За климат-контроль, складывающиеся зеркала и бесключевой доступ придется доплатить. Так же, как и за обивку сидений кожей и навигацию.