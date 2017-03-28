"Иван" вытеснит "КамАЗ" с российских дорог

В Тольятти запустят производство 40-тонных грузовых машин "Иван". Сейчас в России выпускается только один подобный автомобиль – "КамАЗ".

Бизнесмен Алексей Сиваков уже зарегистрировал компанию под названием "Иван", сообщает "Волга-ньюс". Он же и стал инициатором проекта по производству новых тяжелогрузных автомобилей.

"Президент нашей компании собрал инициативную группу, которой была поставлена задача на разработку бизнес-идеи и плана по созданию нового отечественного автомобиля с большой грузоподъемностью", – рассказал вице-президент по производству компании "Иван" Сергей Пименов. Он заявил, что для работы над проектом компания уже привлекла инженеров и различные дизайн-студии.

Представитель организации напомнил, что российскому президенту Владимиру Путину уже поступало письмо с просьбой наладить производство крупнотоннажного автомобилестроения. Он пояснил, что из подобного рода автомобилей в России существует только "КамАЗ".

КамАЗ по сравнению с К-84 pic.twitter.com/6df078t6tr — Союзники России (@russianallies) 24 марта 2017 г.

Для снижения себестоимости предприниматель планирует наладить сборку в основном на базе комплектующих, произведенных в России. "Автомобиль должен на 90% быть отечественным", – подчеркнул Сергей Пименов. Добавим, что сроки реализации проекта пока не публикуются.

Напомним, ранее томские ученые создали два макета радара для первого российского беспилотного грузовика. Они пообещали до конца 2017 года предоставить их "КамАЗ" для проверки. Примечательно, что речь идет об оригинальной разработке, а не копии идентичной зарубежной технологии.