АвтоВАЗ вдохновил китайцев

Отечественный автопром, похоже, выходит на новый уровень. В Китае к выпуску готовится автомобиль, полностью скопированный сразу с двух моделей АвтоВАЗа.

Китайский автоконцерн Landwind готовит к выпуску новый компактный кроссовер Е36. Примечательно, что дизайн новинки до степени смешения схож с внешним видом российского автомобиля Lada Vesta, отмечает портал Drom.ru.

Это уже не первый случай, когда китайцы черпают вдохновение в разработках иностранных дизайнеров авто. Так, компания Landwind впервые стала широко известна в 2016 году после того, как выпустила на рынок модель Х7, в точности повторяющую внешний облик Range Rover Evoque. Тогда бюро по интеллектуальной собственности в Поднебесной аннулировало права на дизайн автомобилей, ставших предметом конфликта, у обеих сторон спора.

В этом году китайский автопроизводитель решил не повторять прежних ошибок. Во избежание новых судебных разборок, китайская компания решила соединить в новой модели сразу два заимствованных дизайнерских решения. Так, в дизайне модели Е36 можно легко узнать Mitsubishi ASX. Однако X-образная передняя часть машины отчетливо напоминает Lada Vesta и Lada XRAY.

Очевидно, что китайские производители заимствовали у российских авто форму и графику фар, хромированные "бумеранги" молдингов и конфигурацию решетки радиатора. Кроме того, корпуса боковых зеркал со встроенными светодиодными повторителями также напоминают аналогичные детали автомобилей производства России.

"Победа российского дизайна", "Класс. Гордость берет", "Тот случай, когда берет гордость за наш автопром", "Наконец-то! Дождались!" – делятся своим мнением в комментариях пользователи автомобильного портала Drom.ru.

По информации издания Dni.Ru, Landwind E36 официально увидит свет весной 2017 года. Автомобиль будет оснащаться бензиновыми моторами объемами 1,6 и 1,5 литра (турбо).