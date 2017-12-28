В России поменяют номера федеральных трасс

В России 1 января 2018 года изменятся номера федеральных трасс. Все дороги, которые соединяют регионы со столицей, получат букву "М" в названии.

Буквой "Р" будут обозначаться трассы регионального значения, символом "А" – дороги, которые ведут к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам. Специальную отметку получат и дороги административных центров регионов, которые не имеют связи со столицы или границей соседних стран, передает телеканал "360".