Обнародованы кадры "золотых унитазов" подозреваемого в коррупции главы ГИБДД

"Золотые унитазы" Сафонова обсуждают уже несколько дней, но ролик дает полное представление о масштабе дворца. Он детально демонстрирует двухэтажный элитный особняк, украшенный колоннами и встречающий всех гостей роскошными золотыми воротами.
Рядом припаркованы два элитных автомобиля бренда BMW. Внутри замка первой в глаза бросается мраморная лестница со сверкающими перилами, а также многочисленные хрустальные люстры. Жилые помещения увенчаны лепниной и фресками, а в ванной комнате располагается нашумевший золотой унитаз и большая ванна с кранами в цвет.
Популярные темы форума
Выживет ли Максим?
Новая квартира!
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Разлюбил
Как быстрее восстановиться после операции?
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Егор Крид ведет себя как баба