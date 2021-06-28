Потоп, разрушения, пожары: шокирующие кадры урагана в Москве

После затяжной жары в Москву пришла прохлада. Правда, долгожданный дождь превратился в ураган.

Утром в понедельник службы МЧС предупредили москвичей о надвигающейся буре, однако город все равно оказался не готов. Ливень с грозой и градом обрушился на столицу в районе полудня.

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Пользователи Сети публикуют жуткие кадры из разных уголков города. Из-за удара молнии в Подмосковье загорелся частный дом. Также разряд попал в трансформаторную подстанцию в Щелково, после там начался пожар.

На улице Правды с многоэтажного здания порывами ветра сорвало крышу. Часть кровли обрушилась на проезжую часть и тротуар, прижав обломками автомобили каршеринговой службы.

В разных районах Москвы произошли сильные подтопления. Под воду ушли машины, подземные переходы, станции метрополитена и даже первый этаж телецентра "Останкино". Помимо этого, поломаны сотни деревьев, сообщается о падении строительного крана и столбов электропередачи.