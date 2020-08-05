Галкин на мотоцикле покинул свой замок (видео)

Максим Галкин впервые управлял мотоциклом. Артист признался, что долго этого боялся.

В своем инстаграм-аккаунте Максим Галкин опубликовал несколько снимков, на которых он запечатлен сидя на мотоцикле. Артист уверенно смотрит в камеру, из-за чего можно решить, что он ездил на этом транспорте всю жизнь. Но это не так.

Супруг Аллы Пугачевой думал, что боится скорости, но оказалось – это не так. В "Сторис" Галкин продемонстрировал свой навык. Юморист выложил видео, как он на мотоцикле покидает свой замок.

Пользователи Сети восхитились смелостью Максима. Некоторые же решили пошутить. "Все мы понимаем, что это байк Аллы Борисовны", – написал остроумный подписчик. В комментариях даже отметилась Ксения Собчак, которая обратила внимание на задний план фотографии. "На фоне горгулий ты особенно хорошо на нем смотришься", – посмеялась журналистка.

Напомним, на днях Максим Галкин показал свою теплицу. Артист похвастался выращенными огурцами. Видео публиковали "Дни.ру".