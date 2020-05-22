"Не бейтесь головами с носорогом": знаменитый актер сломал себе череп (видео)

53-летний Венсан Кассель получил серьезную травму головы. Актер до жути напугал поклонников.

Инцидент произошел на юге Франции, в деревне Арбонна, где Венсан Кассель живет со своей 23-летней супругой, моделью Тиной Кунаки. Во время езды на скутере актер попал в аварию, в результате чего получил травму головы.

Знаменитость срочно доставили в частную клинику, пишет Пятый канал. У него были легкие повреждения лица. Спустя сутки Кассель вернулся домой и сообщил поклонникам, что с ним все хорошо.

Через некоторое время Венсан опубликовал видеозапись в своем инстаграм-аккаунте и показал, как он выглядит после падения со скутера. На кадрах видно, что у актера перевязана голова, а под глазом – синяк. Видимо, с Касселем действительно все хорошо, ведь он уже шутит на эту тему.

"Никогда не бейтесь головами с носорогом", – сказал он.

Напомним, Венсан Кассель снимался в таких фильмах, как "Враг государства №1", "Черная полоса", "Мой король", "Этот неловкий момент" и других.