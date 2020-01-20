Девушка Венцеслава из "Дома-2" откровенно о драке с Солнцевым

Девушка звезды "Дом-2" Венцеслава рассказала о драке с Гогеном Солнцевым в салоне красоты и приоткрыла завесу тайны своих отношений. Дарья рассказала, что держит ее рядом с Венцем и почему не может расстаться с ним.

прочитано 97 раз