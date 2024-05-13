Съезд "Единой России"

В Москве проходит второй день работы съезда "Единой России". Участие в нем принимает председатель партии, премьер Дмитрий Медведев. Выступая перед делегатами съезда, он, в частности, сделал ряд предложений, которые должны помочь бизнесу и гражданам в непростой экономической ситуации. Медведев призвал однопартийцев ответственно подойти к предстоящим выборам депутатов Госдумы, подчеркнув, что желающим побороться за депутатский мандат придется предварительно пройти через внутрипартийную процедуру праймериз. Второй день съезда "Единой России" был посвящен общему пленарному заседанию.