Съезд "Единой России"

Фермеров хотят кредитовать под 5% в год

Тема поддержки сельского хозяйства страны стала одной из важнейших в ходе дискуссий первого дня работы съезда "Единой России". Для обсуждения положения дел в аграрно-промышленном комплексе были приглашены федеральные чиновники, ответственные за эту сферу, депутаты федерального и регионального уровней, представители бизнеса. Один из главных вопросов – кредитование фермеров. Одна из десяти дискуссионных площадок, на которых работаю участники открывшегося в Москве съезда "Единой России", посвящена вопросам развития и поддержки аграрно-промышленного комплекса (АПК).