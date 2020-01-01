Съезд "Единой России"

Депутат Госдумы Валерий Трапезников призвал избавить "Единую Россию" от политических династий
В преддверии выборов это можно рассматривать как серьезное усиление и вызов другим партиям
Замена руководящих кадров всегда идет на пользу партии, поскольку новые люди приносят свежие идеи
Председатель партии принял участие в пленарном заседании съезда единороссов, выступив перед его участниками
В течение нескольких часов делегаты обсудили наиболее актуальные вопросы жизни страны
В Высшем и Генеральном советах партии заменят примерно каждого третьего участника
С предложением облегчить нагрузку на предпринимателей выступили участники съезда "Единой России", проходящего в Москве
Партия проведет максимально конкурентные и открытые праймериз, чтобы выбрать кандидатов для выборов
Предложение было озвучено на дискуссионной площадке съезда "Единой России", работа которого началась в Москве
Основная тема съезда – подготовка к предстоящему предварительному голосованию