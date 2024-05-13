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Среда 19 августа

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Съезд "Единой России"

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Путин по итогам съезда "ЕР" дал поручения по развитию медицины и инфраструктуры

Путин по итогам съезда "ЕР" дал поручения по развитию медицины и инфраструктуры
После съезда партии "Единая Россия" президент Владимир Путин дал несколько поручений правительству. По итогам съезда "Единой России" Владимир Путин поручил выделить 150 миллиардов рублей на строительство и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в регионах, прежде всего – на модернизацию современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков (в том числе на Черноморском побережье России).

"ЕР" против династий в рядах партии

"ЕР" против династий в партии
В ходе пленарного заседания съезда "Единой России" его участники затронули тему семейственности в партии. Так, депутат Госдумы Валерий Трапезников предложил избавить ряды единороссов от политических династий, приведя примеры, когда близкие родственники являются депутатами. На пленарном заседании участников съезда "Единой России" депутат Госдумы Валерий Трапезников озвучил призыв избавиться от семейственности в партийных рядах.

"Единороссы" серьезно поменяли облик партии

"ЕР" серьезно поменяла облик парти
“Единая Россия" заметно изменила свой облик благодаря беспрецедентной ротации руководства – теперь это не партия чиновников и бюрократов, как считалось ранее, а партия гражданского общества и активистов. В преддверии выборов это можно рассматривать как серьезное усиление и вызов другим партиям. Серьезная ротация Высшего и Генерального советов "Единой России" пойдет на пользу партии, и существенно меняет ее облик.

Медведев объяснил смысл обновления "ЕР"

Медведев объяснил ротацию в "ЕР"
Замена примерно трети руководящего состава "Единой России" в рамках плановой ротации пойдет на пользу партии. Новые люди в Высшем и Генеральном советах должны принести и свежие идеи, и новый взгляд на решение проблем. В этом году партия "Единая Россия" обновит свои руководящие органы на 30%, сообщил на съезде "единороссов" лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев дал наказ "Единой России"

Медведев дал наказ "Единой России"
В Москве проходит второй день работы съезда "Единой России". Участие в нем принимает председатель партии, премьер Дмитрий Медведев. Выступая перед делегатами съезда, он, в частности, сделал ряд предложений, которые должны помочь бизнесу и гражданам в непростой экономической ситуации. Медведев призвал однопартийцев ответственно подойти к предстоящим выборам депутатов Госдумы, подчеркнув, что желающим побороться за депутатский мандат придется предварительно пройти через внутрипартийную процедуру праймериз. Второй день съезда "Единой России" был посвящен общему пленарному заседанию.

Чем запомнился первый день съезда "ЕР"

Чем запомнился первый день съезда "ЕР"
В течение нескольких часов делегаты съезда "Единой России" обсуждали наиболее актуальные вопросы политической и общественной жизни страны: экономическую составляющую и пути выхода из нынешней непростой ситуации, дела в сфере здравоохранения, образования, проблемы бизнеса и аграрного сектора. Было создано десять тематических площадок, на которых одновременно шло обсуждение. Единороссы сразу взяли с места в карьер, без лишних слов и торжественных вступительных речей приступив к обсуждению.

Руководство "ЕР" обновят перед выборами

Руководство "ЕР" обновят на съезде
В преддверии выборов "Единая Россия" намерена провести заметные кадровые перестановки в своем руководстве. Примерно каждый третий член Высшего и Генерального советов партии будет заменен в рамках плановой ротации. Партия "Единая Россия" планирует на своем XV съезде совершить плановую ротацию состава своих руководящих органов – Высшего совета партии и Генсовета.

Налоги для бизнеса предложили снизить

Налоги для бизнеса хотят снизить
Вопросы налоговой политики, взаимоотношений бизнеса и государства обсудили участники дискуссионной площадки съезда "Единой России". В качестве одной из мер поддержки предпринимательства в непростой экономической ситуации представители партии предложили дать бизнесу больше свободы и уменьшить налоговое бремя. Налоговая служба должна стать сервисной для налогоплательщиков.

"ЕР" отберет в Госдуму лучших из лучших

"ЕР" отберет в Госдуму лучших
Партия "Единая Россия" намерена провести максимально открытые и конкурентные праймериз, чтобы отобрать лучших кандидатов для выдвижения в Госдуму. Для всех участников предварительного голосования будут действовать единые правила, чтобы в равной борьбе победили сильнейшие. Праймериз "Единой России" станут беспрецедентным событием в истории страны, заявил на XV партийном съезде единороссов секретарь генсовета Сергей Неверов.

Фермеров хотят кредитовать под 5% в год

Фермеров хотят кредитовать под 5%
Тема поддержки сельского хозяйства страны стала одной из важнейших в ходе дискуссий первого дня работы съезда "Единой России". Для обсуждения положения дел в аграрно-промышленном комплексе были приглашены федеральные чиновники, ответственные за эту сферу, депутаты федерального и регионального уровней, представители бизнеса. Один из главных вопросов – кредитование фермеров. Одна из десяти дискуссионных площадок, на которых работаю участники открывшегося в Москве съезда "Единой России", посвящена вопросам развития и поддержки аграрно-промышленного комплекса (АПК).

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