Колумнист Дней.Ру

Оппозиция собирает "осколки"

После многочисленных переносов оппозиция вроде бы определилась с датой своей акции. После унылой попытки собраться под конец 2014 года, переносов на середину января 2015-го, затем – на февраль несистемная оппозиция решила, что хочет собраться 1 марта. Об этом Алексей Навальный поспешил сообщить в своем блоге. В переполненном патетикой посте он призывает всех выйти и выразить протест властям. Впрочем, судя по последним данным опросов, многотысячность акции не грозит ввиду крайне низкого уровня поддержки оппозиции в обществе. Да и не факт, что сам Навальный примет в ней участие: суд в его деле еще не поставил точку. Несистемная оппозиция пытается выйти из коматозного состояния.