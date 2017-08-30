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Среда 19 августа

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Колумнист Дней.Ру

Оппозиция собирает "осколки"

Оппозиция собирает "осколки"
После многочисленных переносов оппозиция вроде бы определилась с датой своей акции. После унылой попытки собраться под конец 2014 года, переносов на середину января 2015-го, затем – на февраль несистемная оппозиция решила, что хочет собраться 1 марта. Об этом Алексей Навальный поспешил сообщить в своем блоге. В переполненном патетикой посте он призывает всех выйти и выразить протест властям. Впрочем, судя по последним данным опросов, многотысячность акции не грозит ввиду крайне низкого уровня поддержки оппозиции в обществе. Да и не факт, что сам Навальный примет в ней участие: суд в его деле еще не поставил точку. Несистемная оппозиция пытается выйти из коматозного состояния.

Чьи интересы отстаивает Киев на Украине

Чьи интересы отстаивает Киев
Вашингтону не понравилось определение, данное украинским военным Владимиром Путиным. Комментируя выражение "иностранный легион НАТО", в США и альянсе заявили, что не имеют отношения к армии Украины. Впрочем, основания верить словам представителей Госдепа и натовских военачальников едва ли удастся отыскать. А вот доказательств обратного можно найти предостаточно. Если взглянуть на украинские силовые структуры, прежде всего на армию (точнее, на то, что от нее осталось), то сразу и не поймешь, что это один из главных государственных институтов.

Послание Путина – послание каждому

Послание Путина – послание каждому
Вот уже несколько дней весь мир обсуждает очередное послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое российский президент огласил 4 декабря. Он зачитывал документ стоя, в течение часа десяти минут в переполненном Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Буквально за несколько часов до начала мероприятия приходилось ставить новые ряды стульев для все прибывающих слушателей. Каждый чувствовал: нынешнее послание Путина – это послание каждому из нас. Послание этого года писалось и произносилось в исключительных исторических условиях – на самом пике противостояния со странами Запада по принципиальным вопросам, одним из которых является крах "ялтинского мира".

Путь к "доброму миру"

Путь к "доброму миру"
Не только санкции обескровливают многострадальную Европу Худой мир лучше доброй войны – кажется, последняя неделя прошла именно под таким девизом.

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