Колумнист Дней.Ру

Вашингтону не понравилось определение, данное украинским военным Владимиром Путиным. Комментируя выражение "иностранный легион НАТО", в США и альянсе заявили, что не имеют отношения к армии Украины. Впрочем, основания верить словам представителей Госдепа и натовских военачальников едва ли удастся отыскать. А вот доказательств обратного можно найти предостаточно. Если взглянуть на украинские силовые структуры, прежде всего на армию (точнее, на то, что от нее осталось), то сразу и не поймешь, что это один из главных государственных институтов.