В Арктике нашли следы мифического народа

Археологи из Красноясрка обнаружили на полуострове Таймыр ряд объектов, свидетельствующих о существовании древней цивилизации сихиртя. Прежде этот народ встречался только в мифологических преданиях ямальцев, ненцев и других жителей Севера, сообщает Ura.ru.
Директор "Красноярской Геоархеологии" Данила Лысенко в интервью ТАСС сообщил, что раскопки проходили в бухте Макарова. Там были обнаружены древняя постройка и множество орудий труда, сделанных, в том числе, из бивня мамонта. Кроме того, исследователи нашли святилище, где проходили жертвоприношения.
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