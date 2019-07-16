Шедевры Третьяковской галереи защитили с помощью "Росатома"

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Вторник 16 июля
Лента новостей
16:08
Циничный Малахов побил зануду Малышеву
16:00
Умерла актриса Ольга Вяликова
15:49
Обалдевший от странного предложения Киркоров матом отправил Бузову к Баскову
15:35
Российскую балерину изнасиловали на отдыхе
14:50
Сельских депутатов избавляют от бумажной волокиты
14:49
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
14:49
Кондулайнен впала в летаргический сон после страшной разборки
14:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июля 2019 года
14:38
"Грустно": новость о самоубийстве сильно задела Собчак
14:21
Госдума защитила предпринимателей и их бизнес
14:05
"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
14:02
Малышева объявила день обжорства перед запуском нового шоу
13:53
Россиян оградили об необоснованных обвинений в шпионаже
13:47
Прооперированный Сергей Жуков проиграл борьбу
13:47
Заявление plus-size модели: девушка сверху – это норма
13:46
Стало известно о состоянии Шатунова после операции
13:32
Россиян научили выбирать хлеб
13:25
Зеленский нелепо оправдался за чудовищный обман украинцев
13:24
Не надо меня лизать: Ротару оттолкнула юного поклонника
13:09
"Катастрофа": Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с ужасной проблемой
13:07
Стало известно о жуткой аварии с участием авто Киркорова
12:47
"Дожить бы": дряблая Рудковская встретила старость
12:40
В России рассказали об исчезновении поваренной соли
12:31
"Спалился": бесстыдника Порошенко застукали за мерзким занятием
12:26
Известный актер заснул на съемках и умер
12:21
Новое заявление Алибасова: Не верьте Дмитрию Шепелеву
12:12
Дочь заставила ленивого Галкина работать
12:06
Постаревший Агутин удивил странным поведением в день рождения
12:06
Уральский федеральный университет эвакуирован из-за бомбы
12:01
По делу Голунова уволили четырех полицейских
11:45
"Немного осталось": дочь о нападении и ухудшившемся состоянии Салтыковой
11:35
Назойливая Загитова замучила питомца ради лайков (видео)
11:33
"Тыжемать": Дайнеко призналась в зависимости от откровенных съемок
11:11
"Почему бы и нет": Слава поощряет желание дочери оголяться на публику
11:08
Вся правда о витаминах
11:01
Спевшийся с Зеленским Лукашенко приготовил удар в спину Путину
10:58
"Летел куда-то": Кудрявцева в шоке от ночных приключений мужа
10:46
В Чечне самолет рухнул на жилой дом
10:39
"Безбашенная" Кафельникова разделась и рискнула жизнью
10:29
Американцы нашли "уязвимость" в российских С-400
10:29
"Хотите убить меня?": Волочкова дерзко ответила известной ведущей
10:08
Сябитова вслед за Гузеевой получила нагоняй от Харламова
09:37
ВСУ случайно уничтожили свои позиции в Донбассе
09:25
"Начало конца": атака на Крымский мост возмутила народ
09:06
Сати Казанова рассказала о расставании с любимым
09:04
Чемпионат по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK пройдет в Волоколамске
08:38
Рублю предрекли скорый обвал
08:34
Солисты Парижской оперы выступят на "Летних балетных сезонах" в Москве
08:26
"Въехал грузовик": Стриженова стала жертвой аварии
06:34
"Американская пенсионерка": Асмус изуродовала лицо
06:20
"Плохо кончится": скандалиста Лукашенко побоялись оставлять наедине с Путиным
04:17
"Тощая": Костенко получила плевок в лицо за выбор наряда
02:05
"Само совершенство!": обнажившуюся Терешину возвели на пьедестал
00:26
Лорак сделала заявление после внезапного исчезновения
21:53
Водонаева раскрыла страшный секрет Виторгана
21:39
"Не все подвластно косметике": стилист пришел в ужас от вида исхудавшей Хлебниковой
21:22
Художник-постановщик "Мосфильма" умер в возрасте 93 лет
21:12
"Снести за минуту": план уничтожения Крымского моста вызвал истерику
21:12
Михаил Конев: Илья Яшин использовал служебное положение для агитации
21:09
"Жарче только Солнце!": Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
20:54
От Прохора?: экс-возлюбленная Шаляпина родила сына
20:51
Министр обороны Германии объявила об отставке
20:26
"Муха Си-Си": Тарзан озадачил снимком в бюстгальтере
20:15
В Башкирии молния убила пастуха и обесточила семь деревень
19:47
У истощенной Муцениеце увели Прилучного с красной дорожки
19:38
В Петербурге корабль врезался в набережную
19:20
Скандал с усыновлением и смена фамилии: семейная драма Пугачевой вновь на слуху
19:11
В Подмосковье спасли провалившегося в болото мужчину
19:03
Скабеева пожаловалась на боли
19:02
"Никто не тянул за язык": Ротару указали на фатальную ошибку
18:46
Знаменитый голливудский актер погиб при загадочных обстоятельствах
18:27
"Террористическая атака": публично объявлено о виновности Зеленского
18:23
Певица Алсу резко отреагировала на слухи о пластике
18:13
Звезда "Битвы экстрасенсов" сообщила о второй беременности
18:05
Маленький ребенок просидел более 10 часов с трупом матери
17:50
Остановила рак: Яковлева раскрыла помогающий ей жить секрет
17:44
В Парке Горького установили гигантскую фигуру известного музыканта
17:38
Озвучена дата начала новой гражданской войны на Украине
17:38
Измученного болью Шатунова отправили в Сочи
17:34
Госдума поддержит отечественных садоводов и фермеров
17:33
Могут отравить или поджечь: связавшемуся с чиновником Алибасову грозит беда
17:29
Заседание по делу главреда РИА Новости перенесли
16:57
"Стыд прикрой!": Бузовой предложили сброситься на одежду
16:56
У Божены Рынской новое горе
16:53
"Бомба!": экс-солистка SEREBRO взбудоражила эротическими снимками
16:40
Под Москвой угнали автомобиль почти за 3 миллиона рублей
16:22
Газманов довел до слез трогательным посланием жене
16:21
Трампу грозит суд за нападение на женщин
16:12
Врач отказал в операции изменившемуся до неузнаваемости Звереву
16:01
В московской клинике женщина умерла во время массажа лица
15:59
Названо место бегства спасающегося от тюрьмы Порошенко
15:38
Хилькевич в шоке после ограбления у Эйфелевой башни
15:34
Пассажир погиб: в Уфе перевернулась лодка
15:20
Изменял жене?: Корчевников вынуждал известного актера трясти грязным бельем
15:11
"Цинично развел": раскрыта тайна романа Богомолова и Собчак
15:11
Назван лучший напиток для здоровья
14:53
"Будешь ходить с палочкой": врач приговорил шокированного Маршала
14:51
Поклонская высказалась о скандальном разрыве отношений
14:49
Известный участник "Дома-2" разбился в ДТП
14:45
Горный хрусталь: камень провидцев
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назван лучший напиток для здоровья
Помолодевшая Валентина Легкоступова выглядит как подросток
"Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа
"Былинка!": юная дочь Толкалиной обнажилась перед камерой
Беременная невеста Тимати с трудом передвигается
Система в тупике: неудачника Лукашенко публично оплевали
Hi-tech

Шедевры Третьяковской галереи защитили с помощью "Росатома"

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Третьяковская галерея установила у себя новую охранную систему, которая была разработана специалистами "Росатома". Она поможет предотвратить инциденты наподобие кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", произошедшей в начале 2019 года.
прочитано 291 раз

Именно после того резонансного инцидента руководство Третьяковской галереи заказало систему третьего рубежа охраны, которая обеспечит защиту самого предмета, а не только периметра. Устанавливать ее решили в выставочных помещениях на Крымском Валу и в Инженерном корпусе.

ПО ТЕМЕ

Неожиданная версия кражи картины из Третьяковки

На Западе признали технологическое лидерство "Росатома"

На Западе признали технологическое лидерство "Росатома"

Реализацию проекта взяла на себя компания "Росатома" "Элерон". Специалисты предложили использовать проверенные временем датчики серии "Яхонт". Они были созданы в середине 2000-х годов и обеспечивали охрану стратегических объектов.

Отличительной особенностью этих устройств является тот факт, что устройства контроля основаны на различных физических принципах, что позволяет реагировать на любое вторжение в охраняемую зону. А заглушить сигнал датчиков можно только военным оборудованием для радиоэлектронной борьбы, аппаратура которого занимает несколько грузовиков. "Фактически комплекс обеспечивает "неизвлекаемость. Его нельзя никакими способами обойти", - рассказал начальник отделения "Элерона" Алексей Руднев.

При этом в "Росатоме" решили изменить размеры устройства при сохранении всех его свойств. "Когда речь зашла об оснащении культурного объекта, на первый план выдвинулась компактность и эстетика", – цитирует РИА Новости Алексея Руднева.

Изначально датчик вместе с системами автономного питания представлял собой блок с габаритами 300×200×150 миллиметров. В итоге в залах Третьяковской галереи были установлены датчики серии "Яхонт", размером не превышающие банковской карты и толщиной порядка четырех миллиметров. Чтобы добиться таких результатов от специалистов потребовалось применить новые инженерные и алгоритмические решения.

Благодаря компактности разработанные и модернизированные "Элероном" охранные датчики можно размещать на обратной стороне картинной рамы. Они уже были использованы на выставках Ильи Репина, Бориса Голополосова и Федора Захарова в галерее на Крымском Валу, Эдварда Мунка в Инженерном корпусе, а также в зале главного корпуса Третьяковки, где выставлена Библия Пискатора, говорится в сообщении "Росатома".

Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" является крупнейшим в России научно-исследовательским, проектно-конструкторским и монтажно-наладочным предприятием по созданию технических средств охраны и систем безопасности, а также по оснащению ими объектов различного назначения.

Так, продукцию "Элерона" используют различные министерства и ведомства, чья деятельность связана с обеспечением государственной и общественной безопасности. Пример с оборудованием датчиками серии "Яхонт" залов Третьяковской галереи показывает, что технологии российских атомщиков оказываются крайне полезны и востребованы не только в сфере энергетики.

Автор: 16 июля 2019, 15:25

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Снести за минуту": план уничтожения Крымского моста вызвал истерику
"Террористическая атака": публично объявлено о виновности Зеленского
Названо место бегства спасающегося от тюрьмы Порошенко
Трампу грозит суд за нападение на женщин

Шоу-бизнес

Обалдевший от странного предложения Киркоров матом отправил Бузову к Баскову
"Такой генофонд пропадал": Калашникова поздравила Шаляпина с рождением сына
"Скорбим и помним": Бузова закричала при виде гроба
Кондулайнен впала в летаргический сон после страшной разборки

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Почему бы и нет": Слава поощряет желание дочери оголяться на публику

Певица приоткрыла завесу личной жизни
Шоу-бизнес

Сябитова вслед за Гузеевой получила нагоняй от Харламова

Шоумен не намерен останавливаться
Культура

"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких

Актриса уже не говорит
Шоу-бизнес

Не надо меня лизать: Ротару оттолкнула юного поклонника

Певица подпускает к "звездному" телу не всех

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды
Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Спорт

Загадочная Загитова положила конец пересудам
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru