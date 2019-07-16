Шедевры Третьяковской галереи защитили с помощью "Росатома"

Именно после того резонансного инцидента руководство Третьяковской галереи заказало систему третьего рубежа охраны, которая обеспечит защиту самого предмета, а не только периметра. Устанавливать ее решили в выставочных помещениях на Крымском Валу и в Инженерном корпусе.
Реализацию проекта взяла на себя компания "Росатома" "Элерон". Специалисты предложили использовать проверенные временем датчики серии "Яхонт". Они были созданы в середине 2000-х годов и обеспечивали охрану стратегических объектов.
Отличительной особенностью этих устройств является тот факт, что устройства контроля основаны на различных физических принципах, что позволяет реагировать на любое вторжение в охраняемую зону. А заглушить сигнал датчиков можно только военным оборудованием для радиоэлектронной борьбы, аппаратура которого занимает несколько грузовиков. "Фактически комплекс обеспечивает "неизвлекаемость. Его нельзя никакими способами обойти", - рассказал начальник отделения "Элерона" Алексей Руднев.
При этом в "Росатоме" решили изменить размеры устройства при сохранении всех его свойств. "Когда речь зашла об оснащении культурного объекта, на первый план выдвинулась компактность и эстетика", – цитирует РИА Новости Алексея Руднева.
Изначально датчик вместе с системами автономного питания представлял собой блок с габаритами 300×200×150 миллиметров. В итоге в залах Третьяковской галереи были установлены датчики серии "Яхонт", размером не превышающие банковской карты и толщиной порядка четырех миллиметров. Чтобы добиться таких результатов от специалистов потребовалось применить новые инженерные и алгоритмические решения.
Благодаря компактности разработанные и модернизированные "Элероном" охранные датчики можно размещать на обратной стороне картинной рамы. Они уже были использованы на выставках Ильи Репина, Бориса Голополосова и Федора Захарова в галерее на Крымском Валу, Эдварда Мунка в Инженерном корпусе, а также в зале главного корпуса Третьяковки, где выставлена Библия Пискатора, говорится в сообщении "Росатома".
Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" является крупнейшим в России научно-исследовательским, проектно-конструкторским и монтажно-наладочным предприятием по созданию технических средств охраны и систем безопасности, а также по оснащению ими объектов различного назначения.
Так, продукцию "Элерона" используют различные министерства и ведомства, чья деятельность связана с обеспечением государственной и общественной безопасности. Пример с оборудованием датчиками серии "Яхонт" залов Третьяковской галереи показывает, что технологии российских атомщиков оказываются крайне полезны и востребованы не только в сфере энергетики.
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