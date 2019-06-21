MacBook Pro массово отзывают из-за угрозы взрыва батареи

Компания Apple сообщила об отзыве ноутбуков MacBook Pro, выпущенных с 2015 по 2017 годы. По словам производителей, батарея этих устройств может взорваться из-за перегрева.
Чтобы узнать, относится ли ноутбук к числу потенциально опасных, нужно ввести серийный номер модели на сайте. Батареи могут заменить бесплатно в сервисном центре или магазине компании, передает телеканал "360".
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