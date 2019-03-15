На МКС прибыл новый экипаж

К Международной космической станции успешно пристыковался аппарат "Союз МС-12", стартовавший с космодрома Байконур в 22:14 мск 14 марта, передает НСН. На борту находились 127 килограммов различных грузов, а также новые члены экипажа МКС – российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Овчинин и Хейг должны были отправиться на орбиту еще 11 октября 2018 года, однако тогда при взлете произошла авария.
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