В работе "Инстаграма" произошел глобальный сбой

В среду, 9 октября, в работе социальной сети "Инстаграм" произошел глобальный сбой. Согласно данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись жители России, Белоруссии, Польши, Греции, Франции, Великобритании, США, Бразилии, Аргентины и Японии.
Большинство пользователей (57%) пожаловались на неполадки при загрузке новостной ленты, другие (24%) сообщили о проблемах во время просмотра "Сторис". Остальные юзеры (17%) не смогли загрузить фотографии в социальную сеть, передает Life.
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