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Hi-tech

Сексуальная красотка поразила светящейся грудью

Кадр youtube.com
Светящаяся грудь популярной блогерши из Китая вызвала ажиотаж среди подписчиков. Наоми Ву не делает секрета из своего изобретения.
прочитано 1000 раз

Светиться грудь китаянки, известной как SexyCyborg, заставляет высокотехнологичный корсет. Он изготовлен из оптоволокна. Свет от фонарика с одного конца корсета передается на другой – таким образом и достигается столь необычный эффект. Наоми Ву испытала прибор на себе и показала его в действии во время ночной вечеринки.

Девушка пояснила, что трубки закрепляются по бокам - они представляют собой атрибут киберпанковского наряда. Фонарики прячутся под одеждой на спине, а светопроводящие кабели прикладываются к коже над имплантатами. Итог – светящиеся груди без какого-либо хирургического вмешательства.

Наоми Ву известна разработками в области 3D-печати, в частности она производит так оригинальные бюстгальтеры. Созданию высокотехнологичной одежды для женщин SexyCyborg посвящает большую часть своего времени. Благодаря оригинальным идеям китаянка завоевала симпатии полумиллиона подписчиков, передает телеканал "360".

Автор: Андрей Евлампиев1 августа 2018, 11:10
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У известной актрисы "съехала" грудь на красной дорожке

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