Ядерные ракеты в США доверили наркоманам

В армии США разгорается новый скандал. Американские СМИ выяснили, что управление ядерными силами страны доверили людям, которые регулярно употребляли психотропные вещества.

Военнослужащие 90-го ракетного крыла 20-й воздушной армии Глобального командования военно-воздушных сил Соединенных Штатов, которое располагается в Вайоминге, имели проблемы с запрещенными веществами. По сообщениям издания Stars & Stripes, офицеры, осуществлявшие дежурство на объектах с баллистическими ракетами LGM-30G Минитмен-3, периодически находились в состоянии наркотического опьянения.

Как выяснилось, подобные случаи неоднократно имели место в 2015 и 2016 годах. От употребления тяжелых наркотиков военнослужащие испытывали галлюцинации и чувство страха. Однако армейское командование замалчивало эти вопиющие факты. Страшно представить, на что были способны американские офицеры после очередного "прихода".

Виновным в распространении наркотиков был признан старший офицер Николас Харрис. По его собственному признанию, сделанном в суде, он сам неоднократно употреблял психотропные вещества и предлагал их своим сослуживцам.





LGM-30G Минитмен-3 – межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования. На вооружении американской армии находится с 1970 года. В 2008 году США обладали 450 ракетами, на них было установлено 550 ядерных боеголовок.

С 2007 по 2012 годы "Минитмен – 3" прошли модернизацию систем наведения и силовых установок. Планируется, что ракета будет стоять на вооружении как минимум до 2020 года.