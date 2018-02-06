Роботу стерли личность после конфликта с турецким министром

В центре науки и технологий в Анкаре состоялось официальное мероприятие в честь Дня безопасного интернета. Созданный турецкими инженерами робот Sanbot был назначен ведущим приема.



Робот Sanbot жестоко поплатился за конфликт с министром транспорта, судоходства и связи Турции Ахметом Арсланом. Механизм несколько раз перебивал чиновника. Он жаловался, что ничего не понимает, и просил говорить медленнее. Министр потребовал взять кибернетический механизм под контроль. У того сперва отключили микрофон, а после завершения мероприятия перепрограммировали его, фактически стерев изначальный набор установок и поведенческих шаблонов, записав поверх исправленный алгоритм.