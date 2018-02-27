Бразильцев поразило "тройное солнце"
Необыкновенную красоту 26 февраля наблюдали жители Флорианаполиса и нескольких близлежащих городов. Бразильцы спешили запечатлеть увиденное на камеры и делились фото и видео в социальных сетях, передает РИА ФАН.
Are the aliens coming? #Florianopolis #suncircle pic.twitter.com/QFIXLp4ZJv— Mary Ellen Lewis (@Maryellenlewis1) 26 февраля 2018 г.
Явление гало порождается взвесью ледяных кристаллов на большой высоте в атмосфере Земли. Несмотря на то что облака кристаллов могут находиться достаточно далеко друг от друга, при наблюдении с поверхности появляется гало, которое может принимать более или менее сложные формы.
Напомним, 31 января Национальное космическое агентство (NASA) транслировало в прямом эфире редкое астрономическое явление. Суперлуние совпало с полным затмением спутника Земли и вторым полнолунием за месяц.
Передачу завораживающих кадров обеспечили телескопы Исследовательского центра имени Армстронга NASA в Эдвардсе, обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе и Университета Аризоны. По данным ученых, Луна отразила на 14% больше света, чем обычно.
Фаза полного затмения началась 31 января в 15:51 мск, а окончательно Луна вышла из земной тени в 19:09. Интересно, что ее цвет в зависимости от региона наблюдения варьировался от голубого и ярко-желтого до красно-бурого. Пользователи соцсетей поделились фотографиями и видео редкого явления.
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