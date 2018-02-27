Бразильцев поразило "тройное солнце"

Жители бразильского штата Санта-Катарина стали свидетелями редкого природного явления – двойного гало вокруг солнца при ясной погоде. Его еще иногда называют "тройным солнцем".

Необыкновенную красоту 26 февраля наблюдали жители Флорианаполиса и нескольких близлежащих городов. Бразильцы спешили запечатлеть увиденное на камеры и делились фото и видео в социальных сетях, передает РИА ФАН.

Явление гало порождается взвесью ледяных кристаллов на большой высоте в атмосфере Земли. Несмотря на то что облака кристаллов могут находиться достаточно далеко друг от друга, при наблюдении с поверхности появляется гало, которое может принимать более или менее сложные формы.

Напомним, 31 января Национальное космическое агентство (NASA) транслировало в прямом эфире редкое астрономическое явление. Суперлуние совпало с полным затмением спутника Земли и вторым полнолунием за месяц.

Передачу завораживающих кадров обеспечили телескопы Исследовательского центра имени Армстронга NASA в Эдвардсе, обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе и Университета Аризоны. По данным ученых, Луна отразила на 14% больше света, чем обычно.

Фаза полного затмения началась 31 января в 15:51 мск, а окончательно Луна вышла из земной тени в 19:09. Интересно, что ее цвет в зависимости от региона наблюдения варьировался от голубого и ярко-желтого до красно-бурого. Пользователи соцсетей поделились фотографиями и видео редкого явления.