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Hi-tech

Гость из будущего прошел проверку на детекторе лжи

Кадр из фильма "Гостья из будущего"
Успехом окончилась проверка на полиграфе для молодого британца. Юноша называет себя путешественником во времени и с удовольствием рассказывает о том, какое будущее ждет человечество.
прочитано 1431 раз

Судя по визиту человека из будущего, технологии продвигаются невероятными темпами. Ведь гость прибыл, по его утверждению, из совсем недалекого 2030 года. Пока его проверяли на детекторе лжи, путешественник рассказывал о грядущих днях планеты.

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Британец утверждает, что Дональд Трамп будет переизбран на второй срок. А вот в 2030 году пост президента США займет некто по имени Илан Ремике.

Биткоин продолжит набирать популярность, хотя традиционные валюты также будут в ходу. Изменение климата на планете продолжится: в Северной Америке температура повысится, а в Европе значительно похолодает.  

Предсказатель не хочет себя рассекречивать и не показывает лицо. Экспертов удивило, с какой легкостью он прошел проверку на полиграфе. Путешественник утверждает, что он не так уж юн: ему 50 лет, просто он принял таблетку для омоложения, передает The Daily Mail.

По рассказам гостя, в 2030 году технологии разовьются настолько, что дома будут сами управлять всем хозяйством, без участия человека. И вообще, искусственный интеллект будет править миром.

Автор: Андрей Евлампиев14 февраля 2018, 09:55

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