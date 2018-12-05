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Индия запустила в космос шеститонный спутник

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Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с французского космодрома Куру в Южной Америки и вывела на орбиту космический аппарат The Big Bird ("Большая птица") весом шесть тонн, передает Пятый канал. По размерам и мощности он превосходит все индийские спутники. "Большая птица" должна обеспечить доступ в интернет в труднодоступных местах, где нет возможности использовать кабельную связь.

5 декабря 2018, 12:08

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