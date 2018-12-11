Двое россиян рассмотрят из космоса дыры в "Союзе"

Загадочная история с испорченным модулем Международной космической станции "Союз МС-09", в стенах которого были обнаружены отверстия, продолжается. Для исследования этих дырок на орбиту должен был отправиться новый экипаж вместе со специальными сверлами, однако из-за аварии при запуске эту миссию пришлось отложить. Теперь разобраться в происходящем поручили российским членам экипажа МКС Олегу Кононенко и Сергею Прокопьеву.

Космонавты должны будут выйти в открытый космос, вскрыть теплоизоляцию и панели противометеоритной защиты в районе определённого места негерметичности и осмотреть дыры в обшивке "Союза", передает НСН. Отмечается, что такая операция будет проводиться впервые в истории мировой космонавтики. Если у экипажа хватит времени, то они могут выполнить еще две научные задачи – демонтировать оборудование эксперимента "Выносливость", а также снять с модуля "Поиск"" устройства для исследования в условиях жесткого космического излучения.