Старые iPhone оказались под угрозой взлома

Личные данные владельцев старых моделей iPhone и ноутбуков Mac оказались под угрозой. Хакеры нашли способ взлома гаджетов с помощью поддельных сайтов.

Замена всего одной буквы в доменном имени открывает хакерам доступ к логинам и паролям пользователей iPhone. Проблема обнаружилась в устаревших версиях браузера Safari.

Как выяснилось, старые браузеры в iPhone просто не видят разницы между некоторыми символами и латинскими буквами. К примеру, замены в адресе icloud.com буквы d на символ dum система просто не замечает и подтверждает подлинность сайта.

Владелец iPhone переходит по поддельной ссылке и в результате собственноручно отдает данные своей авторизации в сервисе злоумышленникам. Устройство оказывается под угрозой взлома или заражения вирусами.

Проблема характерна для всех iPhone, на которых установлена версия операционной системы iOS 11.4.1 и ниже, а также iMac и MacBook под управлением macOS High Sierra до версии 10.13.5. Уязвимость iPhone опасна тем, что пользователь не замечает подмены. Даже самый внимательный владелец гаджета не разглядит разницы – отображение символов и букв совершенно не отличается, сообщает телеканал "360".

Проблемы преследуют и новые версии популярного гаджета. Недавно в США девушка получила сильный ожог – загорелся заряжавшийся iPhone X, который лежал у нее в кровати. Пострадавшая отметила, что речь идет об оригинальном кабеле. Предположительно, огонь возник в проводе, а не в аккумуляторе iPhone, как это бывает чаще всего. За компенсацией девушка обращаться не планирует.