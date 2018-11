iPhone X взорвался во время установки обновлений

Житель США пожаловался на смартфон. Как рассказал американец, его новенький iPhone X взорвался во время загрузки iOS 12.1, передает "Царьград".

Пользователь разместил в соцсети фото того, что осталось от его телефона. На снимках видно, что iPhone расплавился от взрыва.

@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to 12.1 IOS. What’s going on here??? pic.twitter.com/OhljIICJan