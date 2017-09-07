Раскаленное облако от солнечной вспышки накроет Землю

Помимо ударного воздействия на магнитное поле Земли, наша планета погрузится в раскаленное вещество, которое было частью атмосферы Солнца. Скорость выброса плазмы превышает 1000 километров в секунду.

Во время солнечной вспышки X9.3, произошедшей 6 сентября 2017 года, случился крупный выброс солнечного вещества. Поток раскаленной плазмы направлен на Землю.

Скорость выброса уточняется, но уже вечером 8 сентября Земли достигнут облака плазмы, выброшенные из атмосферы Солнца взрывом колоссальной силы. "Характерный размер таких облаков при достижении ими орбиты Земли составляет до 100 миллионов километров и больше. Это значит, что помимо ударного воздействия на магнитное поле Земли, нашу планету ожидает погружение на одни-двое суток в раскаленное вещество, которое еще вчера было частью атмосферы Солнца", – предостерегают в российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Магнитное поле Земли имеет определенную направленность, от полюса к полюсу. Если линии магнитного поля мчащейся к планете плазмы окажутся перпендикулярны магнитному полю Земли, они "сожгут" магнитосферу планеты. В таком случае вторгнувшиеся в магнитное поле частицы могут вызвать полярные сияния не только в области полярных шапок, а по всей планете, в том числе до экватора.

Мировыми обсерваториями сформирован предварительный прогноз космической погоды на ближайшие три дня, согласно которому – даже без учета направления магнитного поля – в следующие 72 часа ожидается не менее 24 часов магнитных бурь силой 1-2 по пятибалльной шкале. В случае если направление поля выброса все же окажется неблагоприятно для Земли, нашу планету с большой вероятностью ждет самый крупный магнитный шторм как минимум с 2010 года. Приход солнечного вещества к Земле предварительно прогнозируется на вечер 8 сентября.