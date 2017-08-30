Россию обвинили в коварном сговоре с инопланетянами

Инопланетяне помогают России и Китаю одерживать верх над Западом. С таким, мягко говоря, смелым заявлением выступил редактор британского альтернативного журнала Nexus Magazine Дункан Роудс.

По его мнению, Москва и Пекин "узурпируют" Соединенные Штаты и другие страны Запада. Все благодаря технологиям, которыми Россию и США якобы снабжают пришельцы.

Ударившийся в конспирологию и всевозможные теории заговора Роудс уверен: все происходящие в мире события можно объяснить противостоянием двух сил. Первая сторона – группа влиятельных семей, контролирующие спецслужбы и банки. Они непосредственно влияют на политическую жизнь в США, Великобритании и других западных странах.

Вторая сторона, полагает журналист, – это недовольные текущим положением государства. Главными среди них являются Россия и Китай. И положение этих стран, считает редактор Nexus Magazine, укрепляется благодаря "помощи от инопланетян". "Мы были созданы по целому ряду причин, все из которых служили целям нечеловеческих цивилизаций", – заявил он.

Вообще, Запад уже неоднократно обвинял Россию в чем только можно. Начиная от пресловутого вмешательства в президентские выборы в США в прошлом году, заканчивая глобальным потеплением, исчезновением редких видов животных и прочих смертных грехах.

Здравомыслящие люди по всему миру уже давно не воспринимают все эти выпады в адрес России как нечто серьезное. Очевидно, что обвинения нашей страны озвучиваются с одной единственной целью – создать из России образ "империи зла", против которой оправданы как санкции, так и любые другие ограничения.

