Ученые сдали землян инопланетянам

Астрофизик Фрэнк Дрейк, создавший одноименное уравнение, позволяющее оценить число высокоразвитых цивилизаций во Вселенной, считает карты на станциях Voyager потенциальной угрозой человечеству. Дело в том, что на них указано местоположение Солнечной системы.

По словам Дрейка, в 1970-е годы ученые не знали, насколько велико число похожих на Землю планет в Млечном Пути. При этом вероятность того, что станции Voyager будут замечены инопланетянами, астрофизик считает малой, поскольку аппараты не нацелены на ближайшие звезды.

По словам дочери ученого Нади, ее отец отмечал, что все, с кем он общался раньше, "были оптимистами и думали, что инопланетяне будут дружелюбными", сообщает Daily Mail. "Никто ни на секунду не думал, может ли это быть опасной затеей", - говорит Надя.

Именно Дрейк предложил использовать для составления карты, указывающей местоположение Солнца, расстояния между звездой и пульсарами. Карта была размещена на пластинках миссий Pioneer и Voyager.

Станция Voyager 1 запущена 5 сентября 1977 года. Миссия Voyager 2 стартовала 20 августа 1977 года. На сегодняшний день Voyager 1 удалился от планеты на расстояние около 21 миллиарда километров.

Напомним, ранее в июле сенсационное заявление сделал бывший сотрудник Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства США Норманн Бегрун. Ученый сообщил, что инопланетяне прячут свои корабли от людей в кольцах Сатурна. По словам исследователя, количество космического флота представителей внеземных цивилизаций постоянно увеличивается.