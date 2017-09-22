"Радиосигналы пришельцев" каждую секунду летят на Землю

Миллисекундные радиовспышки могут возникать в ночном небе каждое мгновение, заявляют ученые. Астрономы называют их "сигналами пришельцев". Природа этих явлений до сих пор остается загадкой для исследователей.

Абрахам Лоеб вместе со своей коллегой Анастасией Фиалков из Гарвард-Смитсоновского университета провел исследование, результаты которого опубликованы в журнале Astropysical Journal Letters. Астрономы уверены, что вспышки радиосигналов могут происходить намного чаще, чем об этом можно было даже подумать.

По подсчетам ученых, каждый день во Вселенной возникает не меньше 35 тысяч подобных явлений – это значит, что каждый следующий сигнал рождается буквально через секунду после затухания прошлого всплеска. Выяснить это им помогли данные о быстрой вспышке 121102, зарегистрированной обсерваторией Паркс в 2012 году.

Недавно ее обнаружили вновь, и именно это позволило астрономам понять, откуда распространяются эти радиосигналы. Их источником оказалась галактика, расположенная приблизительно в трех миллиардах световых лет от Млечного Пути. Проанализировав данные и изучив свойства этого скопления звезд и спектр самой вспышки, гарвардские ученые пришли к выводу, что такое явление возможно только в крупных галактиках. После этого им осталось только подсчитать количество вспышек в день и умножить его на предполагаемое количество галактик, подходящих по требованиям.

"За то время, пока вы пьете чашку кофе, на небе должны вспыхнуть сотни радиовспышек, возникшие в самых разных точках и глубинах Вселенной. Если нам удастся хорошо изучить хотя бы небольшую долю из них, то тогда мы сможем понять, что именно их порождает и где они возникают", – сказал Абрахам Лоеб.

Исследование осложнялось тем, что земные обсерватории способны отследить лишь малую часть "сигналов пришельцев". Это вызвано недостаточной чувствительностью земной аппаратуры и тем, что большая часть вспышек происходит в далеких галактиках, поэтому их мощность значительно падает на пути к Земле.