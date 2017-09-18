В NASA прекратили эксперимент по жизни на Марсе
В команде добровольцев, отобранных для участия из 700 ученых, четверо мужчин и две женщины. Во время эксперимента наибольшее внимание уделялось медицинским и психологическим проблемам, с которыми могут столкнуться колонизаторы Марса. Участники вели дневники, в которые записывали свои переживания и носили на теле специальные датчики, которые измеряли настроение и физические показатели.
Для максимально достоверного опыта, шестеро добровольцев были изолированы от внешнего мира. За ними следили с помощью скрытых камер и датчиков, закрепленных на теле. Жили они в двухэтажном здании площадью 111 квадратных метров. Оно имеет форму купола высотой семь и диаметром двенадцать метров. Оно изображало из себя космический модуль, в котором астронавты будут жить на Красной планете.
На первом этаже "корабля" находилась научная лаборатория, в которой участники эксперимента продолжали свою обычную работу, а на втором – спальни. Помимо своих земных исследований, "астронавты" должны были провести исследование "поверхности Марса": взять образцы грунта и провести геологические исследования. Чтобы выйти из "жилого модуля", добровольцы должны были облачаться в скафандры. Общаться с людьми за пределами комплекса они не имели права. Единственные земляне, с которыми говорили участники эксперимента – это кураторы. Связь осуществлялась с задержкой в 20 минут – столько идет сигнал с Земли до Марса.
Питались "астронавты" самостоятельно выращенными овощами, консервированными и замороженными продуктами. Поэтому научный руководитель проекта Ким Бинстед пообещала, что в первую очередь накормит вышедших из восьмимесячного заточения астронавтов спелыми ананасами, папайей, манго, местными овощами и запеканкой из яиц, хлеба и сыра собственного приготовления, сообщает "ТАСС"
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