К Земле мчится крупнейший в истории астероид
Астероид Флоренция промчится мимо Земли 1 сентября 2017 года на расстоянии около семи миллионов километров: это 18 расстояний между Землей и Луной. Измерения, сделанные с помощью орбитального телескопа NASA "Спитцер" и миссии NEOWISE показывают, диамтер небесного тела более пяти километров, сообщает NASA.
"Хотя многие известные астероиды прошли ближе к Земле, чем Флоренс пройдет 1 сентября, все они были оценены как меньшие", – сказал Пол Ходас, менеджер Центра исследований объектов околоземных объектов NASA. "Флоренс – самый большой астероид, который пройдет так близко к нашей планете со времени начала программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов".
Флоренс станет отличной мишенью для наземных радиолокационных наблюдений. Радарная визуализация запланирована на Радиолокаторе Солнечной системы NASA в Калифорнии и в Обсерватории Аресибо в Национальном научном фонде в Пуэрто-Рико. Полученные радарные изображения покажут реальный размер Флоренс а также могут выявить детали его поверхности.
Астероид Флоренс был открыт в марте 1981 года. Астероид будет виден как звезда девятой величины в конце августа и в начале сентября, когда его можно будет наблюдать даже в небольшие телескопы. Оптику следует направлять в район созвездий Козерога, Водолея и Дельфина.
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