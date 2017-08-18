К Земле мчится крупнейший в истории астероид

Крупнейший с начала наблюдений за потенциально опасными небесными телами астероид несется к Земле. Диаметр Флоренс болкее пяти километров.

Астероид Флоренция промчится мимо Земли 1 сентября 2017 года на расстоянии около семи миллионов километров: это 18 расстояний между Землей и Луной. Измерения, сделанные с помощью орбитального телескопа NASA "Спитцер" и миссии NEOWISE показывают, диамтер небесного тела более пяти километров, сообщает NASA.

"Хотя многие известные астероиды прошли ближе к Земле, чем Флоренс пройдет 1 сентября, все они были оценены как меньшие", – сказал Пол Ходас, менеджер Центра исследований объектов околоземных объектов NASA. "Флоренс – самый большой астероид, который пройдет так близко к нашей планете со времени начала программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов".

Флоренс станет отличной мишенью для наземных радиолокационных наблюдений. Радарная визуализация запланирована на Радиолокаторе Солнечной системы NASA в Калифорнии и в Обсерватории Аресибо в Национальном научном фонде в Пуэрто-Рико. Полученные радарные изображения покажут реальный размер Флоренс а также могут выявить детали его поверхности.

Астероид Флоренс был открыт в марте 1981 года. Астероид будет виден как звезда девятой величины в конце августа и в начале сентября, когда его можно будет наблюдать даже в небольшие телескопы. Оптику следует направлять в район созвездий Козерога, Водолея и Дельфина.