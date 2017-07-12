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Столкновение Земли с планетой-призраком грозит апокалипсисом

Фото: nasa.gov
Американские астрофизики предупреждают о новой космической угрозе для человечества. Они не исключают, что Земля может столкнуться с невидимой планетой Солнечной системы.
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Ученые уже назвали ее планетой-призраком. Она ни разу не появилась в объективах телескопов, а ее присутствие в космосе обнаруживается лишь в ходе исследования орбиты космических тел из пояса Койпера, сообщает YouTube-канала SecureTeam10.

Кроме того. ученые заметили отклонение орбит на восемь градусов, что свидетельствует о воздействии гравитации небесного объекта. По словам специалистов, планета-призрак проносится в космосе и выталкивает из созвездий метеориты с кометами. Это может угрожать Земле глобальными катастрофами.

Автор: Людмила Фоканова12 июля 2017, 21:21

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