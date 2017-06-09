Интернет споет гимн России

Празднества 12 июня пройдут не только на улицах городов. Глобальная сеть станет площадкой для посвященных Дню России мероприятий. Множество сюрпризов подготовили своим пользователям и соцсети.

Акцию "Я – часть своей страны!" запустили в честь Дня России проект #ЖИТЬ и LifeNews. Для участия в флешмобе надо записать короткий видеоролик с флагом России в руках. Записанное видео – отправить на info@proektzhit.ru, киношедевры будут принимать до 10 июня включительно.

Все видео от пользователей, а также ролики со звездами и известными персонами будут смонтированы в единую ленту. Ее опубликуют 11 июня в сообществе проекта #ЖИТЬ.

Пользователи популярной соцсети "ВКонтакте" получат возможность окрасить свои аватары в цвета российского флага. Для этого достаточно навести курсор мыши на свою аватару, кликнуть на всплывающее меню "Добавить эффекты" и выбрать оформление.

"Контактеров" в праздничный день не оставят без подарков. Каждый пользователь соцсети сможет поздравить с Днем России своих друзей, отправив бесплатный подарок —специальный стикер с триколором и музыкальным сопровождением, гимном России.





Гимн страны будет звучать и в социальной сети "Одноклассники". Его споют в прямом эфире пользователи при помощи функции "Караоке" в приложении OK Live. Гимн России будет предлагаться первым в списке доступных песен. Все стримы, в названии которых пользователь укажет хештег #ДеньРоссии2017, попадут в специальный раздел вкладки "Видео" на "Одноклассниках". Лучшие стримы будут продемонстрированы в эфире телеканала Life.

Стрим можно будет украсить специальной праздничной маской. Для этого достаточно будет кликнуть на меню "Маска" и выбрать соответствующее оформление. А страницу авторизации в честь Дня России украсят праздничным дизайном. Пользователи получат возможность поздравить своих друзей при помощи специально оформленной публикации – с флагом России и хештегом #ДеньРоссии2017.