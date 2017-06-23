Совет на выходные 24-25 июня 2017

Чтобы заглянуть в будущее и правильно выбрать свой путь люди обращаются к астрологам, тарологам и даже экстрасенсам. Немногие знают, что существует также молодая система диагностики и прогнозирования – СИНХРОвидение®, в основу учения которой входят знания древней системы Таро, а также активно задействованы астрологические дома и нумерология.

О том, как лучше провести грядущие выходные, читателям Dni.Ru еженедельно будет рассказывать синхролог-консультант Наталья Ковалева.



Главный совет на этот уик-энд – наслаждаться жизнью в моменте, в самых ее простых проявлениях. Утром, спокойно и не торопясь, выпить чашечку кофе, вытянув ноги и глядя, как солнце играет в занавесках, погладить кота, почитать книгу, послушать музыку, поиграть с ребенком, расслабиться на природе, наблюдая за тем, как облака проплывают по небу.

В общем-то, не столь важно, чем именно вы будете заниматься в эти дни. Важно полностью погрузиться в это занятие, делать что-то, не прокручивая в голове планы на будущее, не составляя списка дел, не убеждая в чем-то виртуального собеседника. Побудьте в том моменте, где вы будете находиться, всем собой! Это важно: постарайтесь спланировать все так, чтобы вам не пришлось куда-то бежать, сломя голову. Это сильно облегчит задачу, избавив от излишней суеты и волнений.

Не стоит заниматься мысленным построением планов на будущее (предпринимать конкретные действия в этом направлении вполне можно) и вообще зависать в виртуальном пространстве. Самое главное в эти дни – постараться максимально присутствовать там, где вы находитесь и в том, что вы делаете, не улетать мыслями в другую сторону.

Звучит не так уж сложно , но если реально задуматься над тем, как мы обычно живем, то будет легко понять, насколько мы привыкли к тому, что условно можно назвать многозадачностью. Мы живем в таком режиме не только тогда, когда это дает определенную эффективность в рабочем процессе, но и вмешиваем ее в то, что вообще-то призвано приносить удовольствие в нашу жизнь, радовать нас. Мы едем на велосипеде по красивым местам и всерьез прикидываем в голове список дел на понедельник, или, что еще более забавно, представляем, как мы рассказываем об этой поездке друзьям, одновременно лишая себя реальных ощущений от нее. Тем самым мы делаем наш опыт более блеклым, это как будто отбирает у нас самый "сок жизни", оставляя лишь сухой, хоть и съедобный "наполнитель". Подумаете об этом и последите за собой в течение дня. Пусть эти дни станут экспериментальными , и вы посмотрите, как вам понравится этот опыт.

Особенно важно и интересно будет попрактиковаться в этом именно в простых текущих моментах нашей жизни, а также в процессах, так или иначе связанных с нашим здоровьем. Идеально подойдут для подобной практики спортивная тренировка или пробежка.