Откровения космонавта Александра Лазуткина

Знаменитый покоритель внеземного пространства в День космонавтики дал интервью Dni.Ru. Он объяснил, почему полеты к звездам надо популяризировать.

Александр Лазуткин – 86-й космонавт России и 353-й астронавт мира. В этом году исполняется ровно 20 лет с даты его полета. В качестве бортинженера корабля "Союз ТМ-25" и орбитальной станции "Мир" он работал вместе с Василием Циблиевым по программе 23-й основной экспедиции.

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Он провел в космосе 184 дня 22 часа и семь минут. В День космонавтики корреспондент Dni.Ru дозвонился до Героя России, чтобы поздравить и расспросить, каким ему видится покорение внеземного пространства.

"Космическая отрасль – вершина научно-технического прогресса, – убежден Лазуткин. – Простые люди даже не задумываются о том, как много дала космонавтика человечеству – это и новые технологии, и новые материалы. Но мне бы хотелось, чтобы о космосе говорили не только когда что-то упадет или сломается. Он очень нуждается в популяризации, чтобы мальчишки снова мечтали стать космонавтами, как было в советское время".

"Для того, чтобы космос стал интересен, сегодня есть все возможности – можно проводить телемосты с орбитальной станцией, следить на домашнем компьютере за тем, где находится МКС в данную секунду, наблюдать за планетой глазами космонавта, который мгновенно может передавать на Землю снимки и видео", – говорит покоритель космоса.

Александр Лазуткин верит, что космонавтика в стране непременно выйдет на новый уровень: "Высокие зарплаты, современные технологии, высококлассные специалисты – вот три принципа, благодаря которым это случится".

Он не скрывает, что мечтает еще раз оторваться от Земли. Хотя его полугодовалый полет в 1997-м был сложным – на станции случился пожар от бракованной кислородной шашки, а позже, при перестыковке транспортного грузового корабля "Прогресс М-34", произошло столкновение с орбитальным комплексом, что привело к разгерметизации модуля "Спектр". "В тот полет дети дали мне две игрушки – они были со мной во время всей экспедиции, и я храню их как свои талисманы по сей день", – признался Лазуткин.