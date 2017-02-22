Подробности сенсационного открытия NASA
По оценкам ученых, все семь планет по размерам близки к Земле. Все они находятся в зоне обитаемости, а три из них могут иметь океаны. Эти три планеты получают от своего светила примерно столько же тепла, сколько и наша планета.
Открытие было сделано транзитным методом, по падению светимости звезды в момент, когда перед ней проходят ее планеты. Задачу исследователей облегчило то, что планеты принадлежат системе особо холодного и тусклого красного карлика TRAPPIST-1. Все планеты получили имена TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g и h.
Найденные планеты делают один оборот вокруг своей звезды в сотни и тысячи раз чаще, чем у планет нашей системы. Все семь планет расположены на удалении не более десяти миллионов километров от светила, что считается весьма компактным.
These 7 Earth-sized planets were seen by @NASASpitzer around a nearby, ultra-cool dwarf star called TRAPPIST-1: https://t.co/G9tW3cJMnV pic.twitter.com/Z6gvaH96Tz— NASA (@NASA) 22 февраля 2017 г.
Ученые выяснили, что планеты находятся в приливном захвате. Это значит, что на одной их стороне вечная ночь, на другой – вечный день, а на терминаторе — вечная иллюзия заката или восхода.
The TRAPPIST-1 star & 7 Earth-sized planets orbiting it, are relatively close to us; located ~40 light-years away: https://t.co/QS80AnZ2Jg pic.twitter.com/GiKAFXyNvo— NASA (@NASA) 22 февраля 2017 г.
Астрономы оценивают возможную обитаемость планет системы консервативно. Они полагают, что TRAPPIST-1b, c и d слишком горячи для существования океанов на поверхности, а TRAPPIST-1h слишком далека и холодна. Тем не менее, за счет приливного захвата одна из сторон каждого из семи космических объектов потенциально может быть пригодна для жизни.
New record! We’ve found 7 Earth-sized planets around a single star outside our solar system; 3 in habitable zone: https://t.co/GgBy5QOTpK pic.twitter.com/NEavRSXDU2— NASA (@NASA) 22 февраля 2017 г.
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