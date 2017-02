Стали известны подробности сенсационного открытия NASA. Международная группа астрономов объявила на пресс-конференции в NASA об открытии системы из семи землеподобных планет возле ультрахолодного красного карлика, лежащего всего в 39,5 световых годах от нас.

По оценкам ученых, все семь планет по размерам близки к Земле. Все они находятся в зоне обитаемости, а три из них могут иметь океаны. Эти три планеты получают от своего светила примерно столько же тепла, сколько и наша планета.

Открытие было сделано транзитным методом, по падению светимости звезды в момент, когда перед ней проходят ее планеты. Задачу исследователей облегчило то, что планеты принадлежат системе особо холодного и тусклого красного карлика TRAPPIST-1. Все планеты получили имена TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g и h.

Найденные планеты делают один оборот вокруг своей звезды в сотни и тысячи раз чаще, чем у планет нашей системы. Все семь планет расположены на удалении не более десяти миллионов километров от светила, что считается весьма компактным.

Ученые выяснили, что планеты находятся в приливном захвате. Это значит, что на одной их стороне вечная ночь, на другой – вечный день, а на терминаторе — вечная иллюзия заката или восхода.

The TRAPPIST-1 star & 7 Earth-sized planets orbiting it, are relatively close to us; located ~40 light-years away: https://t.co/QS80AnZ2Jg pic.twitter.com/GiKAFXyNvo — NASA (@NASA) 22 февраля 2017 г.

Астрономы оценивают возможную обитаемость планет системы консервативно. Они полагают, что TRAPPIST-1b, c и d слишком горячи для существования океанов на поверхности, а TRAPPIST-1h слишком далека и холодна. Тем не менее, за счет приливного захвата одна из сторон каждого из семи космических объектов потенциально может быть пригодна для жизни.