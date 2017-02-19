Американцы запустили супербактерию в космос

Космическая компания Илона Маска SpaceX произвела запуск грузового корабля Dragon с мыса Канаверал, передает Russia Today. На борту космического грузовика находится устойчивая к воздействию антибиотиков супербактерия золотистого стафилокока. Образец будет доставлен на МКС, где над ней в условиях невесомости будут проводиться эксперименты.
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