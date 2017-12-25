Экспертный проект Hi-Tech Mail.Ru объявил о старте голосования в рамках восьмой ежегодной премии "Лучший гаджет 2017 по версии Рунета". Интернет-пользователи выберут самые достойные устройства года среди более 200 номинантов.



Hi-Tech продолжает традицию награждения самых запомнившихся гаджетов в 2017 году. В списке претендентов – более 200 устройств в 45 номинациях, разбитых на пять категорий: "смартфоны", "компьютеры", "камеры", "телевизоры", "гаджеты".

"2017 год – яркое время в индустрии техники. Это год возвращения на рынок Nokia с легендарной 3310, приставки Nintendo из нашего детства и даже фотоаппаратов Polaroid. Вместе с тем это год популяризации безрамочных смартфонов с новым соотношением сторон экрана 18:9. Все эти новинки вы найдете в номинациях на страницах премии и сможете сделать свой выбор за лучшие из них", – комментирует Антон Спиридонов, руководитель по стратегическим коммуникациям проекта Hi-Tech Mail.Ru.

Читателям Hi-Tech Mail.Ru предстоит голосовать в премии "Лучший гаджет – 2017 по версии Рунета" до 31 января 2018 года включительно. От каждого пользователя принимается один голос в каждой номинации. Для сохранения интриги в последнюю неделю голосования его ход будет скрыт. Результаты проект объявит 1 февраля 2018 года. Проголосовать за лучшие устройства 2017 года можно на странице премии.

В прошлом году пользователи Рунета отдали два миллиона голосов.