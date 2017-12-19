Дуров оправдался за сбой в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил сбой в работе приложения, который заметили многие пользователи 18 декабря. По его словам, сообщения доставлялись с задержкой из-за "безумного роста трафика", передает "Газета.ru". "Мы внесли изменения, завтра все должно работать нормально", – заверил Павел Дуров.