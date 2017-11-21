Сторонник теории плоской Земли готовится раскрыть мировой заговор

Изобретатель из Калифорнии Майк Хьюз собрал собственную ракету, на которой намерен покорить космическое пространство. 61-летний американец надеется подняться так высоко, чтобы увидеть настоящую форму нашей планеты.

Несмотря на полное игнорирование научным сообществом и смешки со стороны большей части общества, сторонники теории плоской Земли не оставляют попыток доказать свою правоту. Они не только ищут ошибки в видео с МКС, пытаясь доказать, что все они сделаны в павильоне, но и проводят собственные эксперименты.

Именно для того, чтобы раскрыть мировой заговор и самому лично убедиться, что Земля имеет форму плоского диска, 61-летний Майк Хьюз собрал ракету. Общество плоской Землия является основным спонсором создания этого инженерного чуда, передает Associated Press. Согласно расчетам изобретателя, его аппарат разовьет скорость в 800 километров в час и сможет подняться на 1,5 километра над землей. Для приземления отчаянный смельчак оборудовал конструкцию двумя парашютами.

Сам запуск он намерен транслировать в прямом эфире на YouTube. Полет намечен на 25 ноября.

Примечательно, что американец уже пытался долететь до космоса на самодельной ракете. Она рухнула в пустыне, пролетев 800 метров. Сам Майк Хьюз три дня провел в госпитале. Однако изобретатель, по всей видимости, считает риск оправданных. Он уверен, что власти намеренно скрывают от людей истинную форму Земли.

Еще одним ударом по всемирному заговору может стать приход такого человека во власть. Не случайно вместе с запуском ракеты стартует и предвыборная кампания Майка Хьюза на место губернатора штата Калифорния.

Пациенты вместе с РЕН-ТВ доказывают, что Земля плоская. Аргументы божественные... pic.twitter.com/rk75vMFv8l — Сергей (@Koldun87) 30 сентября 2017 г.

Отметим, несмотря на всю абсурдность, у теории плоской Земли много сторонников. Существует даже организация под названием "Общество плоской Земли", куда якобы вступают даже серьезные ученые. Впрочем, все это может быть лишь далеко зашедшей шуткой. На это намекает и ироничный лозунг организации: "У Общества плоской Земли есть сторонники по всему земному шару".

