Инопланетянам назначили время встречи

Исследователи NASA, отвечая на вопросы пользователей портала Reddit, назвали время, когда человечество наконец встретит инопланетную жизнь. Произойти это должно в ближайшие десятилетия.

Ученый NASA Тони дель Генио выразил уверенность, что внеземную жизнь землянам удастся обнаружить уже через 20 лет, передает телеканал "360". Его коллега Эндрю Рашби и вовсе ожидает, что инопланетян удастся найти в нашей собственной Солнечной системе. По всей видимости, речь идет о небольших микроорганизмах, которые могли появиться на спутниках газовых гигантов или других укромных уголках ближайшего космоса.

Впрочем, ищут ученые и более сложные формы жизни. Для этого специалисты используют специальную методологию. Общепринятым принципом считается, что любые формы жизни во Вселенной принципиально должны быть похожи на те, что возникли на Земле. А это значит, что и условия для их зарождения также должны быть похожи.

Важную роль играет положение потенциальной "колыбели внеземной жизни" от светила. Чтобы заинтересовать ученых планета должна находиться не слишком далеко и не слишком близко к звезде – желательно так, чтобы вода на ней могла находиться в трех агрегатных состояниях, а не только в виде пара или льда.

Важен и размер самой планеты. Слишком маленькое космическое тело будет не в состоянии удерживать атмосферу, а большое создаст непереносимое для сложных форм жизни силу притяжения. Несмотря на такие суровые критерии отбора ученые уже нашли во Вселенной огромное количество экзопланет, на которых потенциально могла зародиться жизнь.