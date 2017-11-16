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Инопланетянам назначили время встречи

Фото: dni.ru
Исследователи NASA, отвечая на вопросы пользователей портала Reddit, назвали время, когда человечество наконец встретит инопланетную жизнь. Произойти это должно в ближайшие десятилетия.
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Ученый NASA Тони дель Генио выразил уверенность, что внеземную жизнь землянам удастся обнаружить уже через 20 лет, передает телеканал "360". Его коллега Эндрю Рашби и вовсе ожидает, что инопланетян удастся найти в нашей собственной Солнечной системе. По всей видимости, речь идет о небольших микроорганизмах, которые могли появиться на спутниках газовых гигантов или других укромных уголках ближайшего космоса.

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Впрочем, ищут ученые и более сложные формы жизни. Для этого специалисты используют специальную методологию. Общепринятым принципом считается, что любые формы жизни во Вселенной принципиально должны быть похожи на те, что возникли на Земле. А это значит, что и условия для их зарождения также должны быть похожи.

Важную роль играет положение потенциальной "колыбели внеземной жизни" от светила. Чтобы заинтересовать ученых планета должна находиться не слишком далеко и не слишком близко к звезде – желательно так, чтобы вода на ней могла находиться в трех агрегатных состояниях, а не только в виде пара или льда.

Важен и размер самой планеты. Слишком маленькое космическое тело будет не в состоянии удерживать атмосферу, а большое создаст непереносимое для сложных форм жизни силу притяжения. Несмотря на такие суровые критерии отбора ученые уже нашли во Вселенной огромное количество экзопланет, на которых потенциально могла зародиться жизнь.

Автор: Геннадий Куприянов16 ноября 2017, 18:21
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