Ученые узнали причину молчания инопланетян

Ученые рассказали, почему контакты с инопланетянами никогда не произойдут. По словам академика РАН Владимира Кузнецова, дело в огромных расстояниях между галактиками.

По словам специалиста, время, которое необходимо для распространения сигнала, идущего к Земле, настолько велико, что за этот период свое существование прекращают целые цивилизации. Если даже, чисто гипотетически, какие-нибудь разумные существа запустили радиосигнал на нашу планету, то он дойдет только спустя несколько десятков тысяч лет. Именно поэтому специалистам пока не удалось зарегистрировать ни одного сообщения от пришельцев.

"У нас даже в Международном астрономическом союзе даже есть группа учёных, которые занимались поиском внеземных цивилизаций, даже посылали сигналы, но это не дало результата. Поэтому есть такая теория, скептическая, что это невозможно просто технически", – передает слова Кузнецова НСН.

Отметим, что если все-таки в ближайшее время состоится контакт с инопланетными цивилизациями, то человечество даже не знает, как относится к пришельцам. У международных организаций нет четкого ответа на вопрос, кем по умолчанию считать пришельцев – друзьями или врагами. По этому поводу существует две точки зрения, насчет которых споры ведутся уже на протяжении полувека.

Первая точка зрения призывает относиться к инопланетянам, как к людям из других земель. Она была сформулирована еще в 1950-х бывшим вице-президентом Международной астронавтической федерации Эндрю Хейли и австрийским адвокатом Эрнстом Фазаном. Ключевых принципов их теории всего три: люди не должны вредить инопланетянам, инопланетяне и люди равны, и люди должны понимать желание инопланетян жить и иметь для этого безопасное пространство

Противоположной точки зрения придерживалась экспертная группа Brookings Institution, образованная вскоре после появления NASA. Тогда эксперты восприняли возможный контакт с внеземной цивилизацией в штыки. В так называемом "Отчете Brookings" содержалось предостережение, указывающее на то, что соприкосновение с инопланетянами может быть фатальным для всего человечества.