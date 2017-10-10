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Hi-tech

Ученые узнали причину молчания инопланетян

Кадр из фильма "Прибытие"
Ученые рассказали, почему контакты с инопланетянами никогда не произойдут. По словам академика РАН Владимира Кузнецова, дело в огромных расстояниях между галактиками.
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По словам специалиста, время, которое необходимо для распространения сигнала, идущего к Земле, настолько велико, что за этот период свое существование прекращают целые цивилизации. Если даже, чисто гипотетически, какие-нибудь разумные существа запустили радиосигнал на нашу планету, то он дойдет только спустя несколько десятков тысяч лет. Именно поэтому специалистам пока не удалось зарегистрировать ни одного сообщения от пришельцев.

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"У нас даже в Международном астрономическом союзе даже есть группа учёных, которые занимались поиском внеземных цивилизаций, даже посылали сигналы, но это не дало результата. Поэтому есть такая теория, скептическая, что это невозможно просто технически", – передает слова Кузнецова НСН.

Отметим, что если все-таки в ближайшее время состоится контакт с инопланетными цивилизациями, то человечество даже не знает, как относится к пришельцам. У международных организаций нет четкого ответа на вопрос, кем по умолчанию считать пришельцев – друзьями или врагами. По этому поводу существует две точки зрения, насчет которых споры ведутся уже на протяжении полувека.

Первая точка зрения призывает относиться к инопланетянам, как к людям из других земель. Она была сформулирована еще в 1950-х бывшим вице-президентом Международной астронавтической федерации Эндрю Хейли и австрийским адвокатом Эрнстом Фазаном. Ключевых принципов их теории всего три: люди не должны вредить инопланетянам, инопланетяне и люди равны, и люди должны понимать желание инопланетян жить и иметь для этого безопасное пространство

Противоположной точки зрения придерживалась экспертная группа Brookings Institution, образованная вскоре после появления NASA. Тогда эксперты восприняли возможный контакт с внеземной цивилизацией в штыки. В так называемом "Отчете Brookings" содержалось предостережение, указывающее на то, что соприкосновение с инопланетянами может быть фатальным для всего человечества.

Автор: Михаил Войцеховский10 октября 2017, 17:26

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