Землян напугали столкновением с гигантским астероидом

В СМИ появилась информация, что 12 октября Земля может столкнуться с гигантским астероидом, что приведет к катастрофическим последствиям. Российские астрономы опровергли очередные слухи о конце света.

Если верить появившейся в Сети информации, 12 октября Земля рискует столкнуться с массивным астероидом диаметром свыше 40 метров. Для нашей планеты это может обернуться настоящей катастрофой. Ссылаются паникеры на научного сотрудника из Университета Техаса Джудит Рис.

Впрочем, российские астрономы слухи об очередном конце света, который грозит человечеству из-за удара из космоса, опровергли. Ученые рассказали, что все потенциально опасные небесные тела хорошо известны, описаны и занесены в списки. Все они на данный момент находятся на большом удалении от Земли, передает РИА ФАН.

Эксперты советуют скептически относиться ко всем предсказаниям о конце света и каких-либо других глобальных угрозах. По их словам, в большинстве случаев панические сообщения распространяют люди, ищущие популярности. Кроме того, специалисты отмечают, что о столкновении с Землей столь крупного космического объекта станет известно задолго до этого, а не за три дня.

Публикация от NASA (@nasa) Авг 12 2016 в 6:38 PDT

Напомним, что землян пытались напугать некой планетой-убийцей Нибиру. Сообщалось, что жизнь на Земле исчезнет в результате космического столкновения уже 23 сентября. Позже астрологи провели собственные расчеты и установили, что Нибиру (существование которой отрицают все ученые) просто изменила свой курс и вернется уничтожать человечество лишь через две тысячи лет.

До этого конец света назначали на 14 сентября. Главным героем новостей был гигантский астероид, который якобы должен столкнуться с Землей. Подтверждения находили даже в предсказаниях Матроны Московской.